Soutien à l’entrepreneur Seydou Kane : Une mobilisation annoncée dans la diaspora

Des Sénégalais établis à l’étranger ont récemment exprimé leur inquiétude face à la situation de l’entrepreneur Seydou Kane, lors d’une rencontre réunissant des membres de la diaspora issus de plusieurs pays. À l’issue des échanges, une déclaration commune a été rendue publique, dénonçant ce qu’ils considèrent comme des critiques injustifiées visant un acteur engagé dans le développement économique national.

Selon ces participants, Seydou Kane incarne le profil d’un investisseur ayant fait le choix de revenir au Sénégal après une expérience à l’étranger, en dépit des risques et des incertitudes. Ils mettent en avant les efforts consentis pour créer des activités économiques et générer de la valeur sur le territoire, soulignant un parcours marqué par des sacrifices et un engagement personnel important.

Les intervenants ont également insisté sur l’impact de ses initiatives en matière de création d’emplois, estimant que ce type d’investissement contribue à dynamiser l’économie locale. Toutefois, ils déplorent l’absence, selon eux, d’un accompagnement suffisant des autorités face aux difficultés rencontrées par certains entrepreneurs. Ils jugent préoccupant qu’un investisseur puisse se retrouver fragilisé dans l’exercice de ses activités.

Au-delà de ce cas particulier, plusieurs membres de la diaspora ont exprimé des réserves quant à leur propre volonté d’investir au Sénégal. Ils estiment que ce type de situation pourrait décourager d’autres expatriés désireux de contribuer au développement économique du pays, en l’absence de garanties jugées suffisantes.

Dans ce contexte, les participants envisagent l’organisation prochaine d’un rassemblement dans une capitale européenne. Cette initiative vise à attirer l’attention de l’opinion publique internationale sur les enjeux soulevés, tout en réaffirmant la volonté de la diaspora de participer au développement du Sénégal, dans un cadre qu’ils souhaitent plus sécurisé et favorable aux investisseurs.

À travers cette mobilisation, ils appellent les autorités à renforcer les mécanismes de protection et d’encadrement des investissements, notamment ceux portés par les Sénégalais de l’extérieur, considérés comme des acteurs clés du développement économique national.