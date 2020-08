Neymar n’ira pas au Barcelone !

Ceux qui s’attendaient à voir Neymar débarqué à Barcelone peuvent déchanter. Selon le Président du club, Joseph Bartomeu, un transfert du brésilien cet été en inenvisageable.

L’arrivée de Neymar dans le club Catalan pour cet été est exclu. Cela n’est pas le plan du club. “Dans la situation actuelle, c’est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, et c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n’y aura aucune tentative“, a fait savoir le président du Barça, dans un entretien avec Catalan Sport.

Avant de poursuivre : “Le club a eu un manque à gagner de 200 millions d’euros entre mars et juin. Pour la saison 2020-2021, nous pensions avoir un budget de 1,1 milliard, mais il sera sûrement inférieur de 30%. Si la situation sanitaire ne s’améliore pas, il n’y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin, on continuera à perdre de l’argent. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion. Il faut redéfinir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Il faut s’adapter“, a-t-il souligné.