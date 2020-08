Retrait des malades mentaux de la rue : L’Appel d’Ansoumana DIONE aux sénégalais

Chers concitoyens,

Le phénomène de l’errance des malades mentaux est devenu une honte pour chacun d’entre nous. Même si nous éprouvons beaucoup de pitié pour cette couche vulnérable de notre société, nous ne nous soucions guère de leur prise en charge ou de leur réinsertion sociale. Et, pourtant, tout cela est possible. Depuis vingt ans maintenant, nous nous battons, seuls, pour défendre leurs droits et intérêts, pour leur bien-être et la sécurité publique. S’il est possible de recycler des matériaux issus des ordures, pourquoi ne devons-nous pas en faire autant avec nos semblables, ne serait-ce que pour le rétablissement de la dignité humaine ?

Aujourd’hui, chaque sénégalais, souhaiterait effectuer un geste, si petit soit-il, pour le bonheur de ces concitoyens malheureux, dont le seul tort est d’avoir eu la malchance d’attraper une des nombreuses maladies mentales auxquelles nul n’est à l’abri. Alors qu’est-ce qui nous empêche de nous organiser pour leur venir en aide, sachant que personne d’autre ne le fera à notre place ? A Dakar et dans les autres villes du pays, nous les regardons errer, le long des artères principales, baluchon en bandoulière, comme s’ils ne font plus partie de nous-mêmes. En réalité, nous sommes tous coupables de cette situation qui ne doit plus perdurer, surtout dans un Etat de droit, de croyants, de solidarité et de Téranga.

C’est pourquoi, à deux semaines du lancement de notre opération de retrait des malades mentaux de la rue, prévu le lundi 10 août 2020, nous lançons un appel à chaque sénégalais, au premier chef, le Président de la République, son Excellence Macky SALL, pour la réussite de ce Programme dénommé : « Zéro malade mental errant au Sénégal d’ici à 2025 », placé sous le parrainage de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Ainsi, nous en appelons à la responsabilité de tous, pour un vaste élan de solidarité, à l’instar du sursaut national ayant permis à notre pays de mieux faire face à la pandémie de Covid-19.

Espérant une suite favorable à cet appel en faveur des malades mentaux errants, veuillez agréer, chers concitoyens, à l’expression de notre parfaite considération.

Rufisque, le 02 août 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)