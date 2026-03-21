Nicolas Bassene : « La trahison politique est la résultante de la déloyauté qui n’est… »

LA TRAHISON POLITIQUE AU SÉNÉGAL EST LA RÉSULTANTE DE LA DÉLOYAUTÉ QUI N’EST QU’UN ÉCHEC ÉTHIQUE.

« Le comble de la déloyauté, est de trahir l’ami intime et de manquer à ses engagements. » (Ali ibn Abi Talib, quatrième calife de l’Islam et figure centrale de la sagesse arabe)

L’histoire politique, au Sénégal, est le symbole de la trahison fruit de la déloyauté entre acteurs politiques au carrefour des ambitions personnelles. Ces ambitions personnelles, véritables poisons, s’infiltrant dans les veines de la confiance, corrodant les liens, sont le témoin d’un échec d’éthique de la classe politique de ce pays.

Depuis fort longtemps, déloyauté et trahison en politique au Sénégal sont monnaie courante. Pourtant, la déloyauté et la trahison que ce soit en amitié, dans une relation amoureuse au travail ou dans un parti politique, laissent toujours des cicatrices émotionnelles difficiles à se refermer car brisant un des piliers fondamentaux de toute relation humaine : la confiance.

En effet, la trahison n’est pas toujours le fruit d’un simple manque de loyauté. Souvent, elle résulte de blessures profondes ou de déséquilibres émotionnels de certaines personnes, marquées par des traumatismes passés ou des peurs irrationnelles, leur poussant à trahir pour se protéger ou se valoriser.

Au demeurant, sur le champ politique sénégalais, les politiciens trahissent, le plus souvent, par ambitions personnelles. Sur ce, l’ego, ce moteur invisible, est l’un des principaux déclencheurs de la trahison. Nous voyons clairement que l’engagement de nos politiciens n’est et n’a jamais été par conviction pour transformer systémiquement le pays au bénéfice du peuple. Mais tout simplement un engagement obsédé et préoccupé par le pouvoir à tel enseigne que la perspicacité de l’esprit s’est obscurcie. Par conséquent, tous semblent être atteints de ce mal, celui d’en faire qu’à sa tête et de se pervertir jusqu’à tomber dans le gouffre.

À en croire, interroger l’histoire politique tout en la combinant à la récente actualité et la passer à la loupe de l’intelligence, nous nous posons une kyrielle de questionnements à savoir si nos politiciens ne sont-ils pas tombés dans le gouffre puisqu’ils se trahissent et trahissent le peuple ? pourquoi se trahissent-ils en trahissant également le peuple ? Se maintenir ou obtenir de meilleure position sociale (promotion à un poste de responsabilité) en vaut-il la chandelle ? Comment expliquer que leur ego est constamment en compétition ?

Dans ces circonstances de vacuité d’éthique et de la morale, beaucoup de politiciens ne veulent plus admettre le leadership, affirmé soit-il, de l’autre. Pourquoi le déni et la négation de la redevabilité envers l’autre font jour. Quelle valeur accorder à l’étalage du MOI. Un MOI odieux de prétention et de vanité, d’inconsistance et d’inanité de stérilité et de vacuité pour exister. Certes, lorsque que dans des relations où les dynamiques de pouvoir sont déséquilibrées, ou un leader semble plus populaire, la ou les personne (e) qui se sentent en position de faiblesse – émotionnelle, financière, leadership ou hiérarchique – trahissent pour regagner du contrôle. Inversement, en position de pouvoir, certaines personnes peuvent trahir par abus de leur position mais est-ce important.

En résumé, l’histoire politique de notre Sénégal est empreinte de trahisons morbides, affreuses, effrayantes, sinistres et épouvantables entre politiciens car chaque régime ses « lâches » et ses « traitres ». Ces lâches et traitres résultent d’un débordement de la concupiscence qui subjuguant l’esprit, dicte à l’homme l’acceptation de l’abjection et de l’humiliation, au lieu de s’astreindre aux forces de la foi et de la raison. Ce qui pique la curiosité c’est de voir des arrivistes et des opportunistes faire bloc, le plus souvent avec le pouvoir, pour détourner les aspirations et les espoirs dont tout un peuple s’est battu et s’est fondé.

Sont-ils conscients que chacun de leur acte et chacune de leur parole ont des bornes précises et permises, qui quiconque les outrepasse délibérément, enfreint les limites en commettant ainsi une trahison qui n’est rien d’autre qu’un signe d’absence de scrupules et de religion.

Nicolas Silandibithe Bassène