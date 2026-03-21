Décès du Capitaine André Senghor : Hommage à un officier tombé au champ d’honneur

Le capitaine André Senghor a succombé à ses blessures après avoir été gravement touché lors d’une opération militaire dans la zone sensible du nord Sindian, en Casamance. Cet incident, survenu lors de la destruction de champs de chanvre indien près de la frontière gambienne, avait déjà coûté la vie à plusieurs soldats et fait plusieurs blessés.

Ancien commandant de brigade de la 41ᵉ promotion de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA), le capitaine Senghor était reconnu comme un chef respecté et un formateur exemplaire. Selon le communiqué de l’ENSOA, il a marqué de son empreinte « les générations de sous-officiers qu’il a encadrées avec rigueur, discipline et sens élevé du devoir ». Son passage restera gravé comme celui d’un homme de conviction, entièrement dévoué à la mission et à la formation de l’élite militaire.

Tombé les armes à la main, le capitaine Senghor incarne jusqu’au bout les valeurs cardinales de l’Armée : honneur, patrie et loyauté. L’ENSOA et l’ensemble du personnel militaire ont exprimé leurs condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à ses frères d’armes. « Que son engagement, son courage et son sens du devoir continuent d’inspirer les générations présentes et futures », souligne le communiqué.

Ce décès met une nouvelle fois en lumière les risques auxquels sont confrontés les soldats engagés dans la lutte contre les activités illicites en Casamance. Le capitaine Senghor rejoint la liste des militaires tombés au champ d’honneur dans cette région marquée par des tensions persistantes.

L’armée rappelle que « ON NOUS TUE, ON NE NOUS DÉSHONORE PAS ! » et que « QUI OSE GAGNE ! », des devises qui traduisent la détermination et la résilience des forces armées sénégalaises face aux épreuves.