Korité 2026 : L’imam Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké appelle à cultiver la conscience spirituelle en Islam

L’imam de la grande mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, a axé son sermon d’Aïd el-Fitr, ce samedi, sur la conscience en Islam (Damîr ou Wijdân) qui est, selon lui, une boussole spirituelle innée, accordée par Dieu pour orienter l’humain vers le bien.

« Aujourd’hui nous allons parler de la conscience (Damîr) en Islam qui doit constituer pour chaque croyant une surveillance interne. La conscience encourage la piété et la crainte révérencielle d’Allah, conduisant à l’auto-surveillance », a déclaré l’imam de la grande mosquée Massalikul Jinaan de Dakar.

Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké a dirigé la prière en présence du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui a conduit la délégation gouvernementale composée du ministre de l’Education, Moustapha Guirassy, et de celui de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne.

« Il faut dire que la conscience est la prise de conscience de votre existence, la capacité d’observer, d’expérimenter et de reconnaître la réalité. C’est le témoin derrière vos pensées, vos émotions et vos sensations physiques », a expliqué le religieux.

Dans son sermon, il a rappelé que Dieu voit tous les fidèles au moment de poser des actes d’où, dit-il, l’importance pour le musulman d’avoir une bonne conscience pour distinguer le mal du bien.

« Quel que le soit le travail que nous exerçons (médecin, enseignant, cultivateur…), nous devons mettre en avant la conscience. Cela nous permettra de rester dans les limites tracées par Dieu. Donc, la religion musulmane nous apprend d’être juste et de poser des actes justes pour être quitte avec notre conscience », a insisté l’imam Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké.

Toutefois, il a invité les parents à éduquer leurs enfants à surveiller leurs intentions et actes, en ayant conscience de la présence divine en tout temps.

Avec APS