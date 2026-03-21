Soldats décédés en Casamance : Les réactions de Sonko et Diomaye

Ces dernières semaines, l’armée nationale, qui a déclenché une vaste opération de destruction de cultures de cannabis en Casamance, a perdu plusieurs de ses éléments dans le nord Sindian. Une situation douloureuse sur laquelle s’est exprimé le chef de l’Etat, ce samedi.

«Je voudrais exprimer mes condoléances à l’ensemble des familles et à toute la Nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrée récemment dans le sud du pays. J’en profite aussi pour souhaiter prompt rétablissement à l’ensemble des blessés», a-t-il indiqué au terme de la prière de Korité à la grande mosquée de Dakar.

Le premier ministre Ousmane Sonko aussi, au terme de sa prière à Ziguinchor, a présenté ses condoléances aux familles des soldats. Ce qu’il déplore, c’est que toutes les personnes tuées, des deux côtés, sont des Sénégalais.

«Quand vous voyez la liste des soldats tombés, il y en a de toutes les zones du Sénégal. Deux qui sont de la Casamance, d’autres qui sont d’autres zones du pays. Ce sont des pertes douloureuses. Certainement de l’autre côté il y a des pertes plus importantes, mais c’est tous des Sénégalais», a-t-il regretté.