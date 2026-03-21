Korité 2026 : Le message du président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué la prière de l’Aïd El Fitr, ce samedi, à la Grand mosquée de Dakar. Comme à son habitude, il a délivré un message au terme de ladite prière.

«Durant ces semaines, les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables. Ce mois a une fois encore montré la force de notre Nation, une communauté soudée, fidèle à ses valeurs de respect, de solidarité, de fraternité. L’essentiel aujourd’hui, c’est de faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan», a-t-il indiqué.

Il a adressé une pensée fraternelle à tous les Sénégalais, de toutes les confessions, qui partagent les valeurs de foi, de paix et de solidarité. «Ensemble, dans l’unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination», a-t-il indiqué.