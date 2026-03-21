Korité 2026 : Ousmane Sonko appelle à la souveraineté et à la justice

À l’occasion de la fête de la Korité célébrée à Ziguinchor, le Premier ministre Ousmane Sonko a livré un discours empreint de spiritualité, de patriotisme et de préoccupations politiques. Après la prière, il a partagé ses vœux de paix et de prospérité à l’ensemble des Sénégalais, tout en insistant sur la nécessité de préserver la stabilité et la souveraineté nationale.

Sonko a commencé par exprimer sa joie de célébrer la fête aux côtés de ses proches et des habitants de son quartier. Il a adressé ses vœux aux musulmans, mais aussi aux chrétiens en anticipant la fête de Pâques, saluant les guides religieux, imams et prêtres. Il a également félicité l’imam pour son sermon, qui a dénoncé les maux sociaux tels que la jalousie et la médisance, amplifiés par les réseaux sociaux.

Le Premier ministre a rappelé que le Sénégal est un pays de liberté, mais une liberté encadrée par la Constitution et les lois. Il a insisté sur la nécessité de préserver la sérénité et la responsabilité dans l’expression des opinions politiques, afin d’éviter des dérives nuisibles à la paix sociale. « Nous ne faisons pas de distinction, nous avons la responsabilité de préserver la stabilité du pays », a-t-il affirmé.

Sonko a longuement insisté sur le patriotisme, qu’il définit comme « aimer son pays plus que soi-même ». Il a dénoncé la dépendance excessive aux financements extérieurs et plaidé pour une souveraineté économique et technologique. Citant l’exemple de l’Iran, il a souligné qu’un pays ne peut être véritablement indépendant sans maîtriser ses secteurs stratégiques. Il a promis de renforcer la transparence et la bonne gouvernance pour que la croissance profite davantage aux Sénégalais.

Le Premier ministre a reconnu que la justice reste un chantier inachevé. Il a dénoncé les lenteurs et les dossiers en suspens, appelant à une application équitable et transparente des lois. « Un pays sans justice est forcément sous-développé », a-t-il martelé, rappelant que la confiance des citoyens et des investisseurs dépend de la crédibilité du système judiciaire.

Sonko a réaffirmé son rêve d’une puissance africaine émergente, portée par l’intégration de l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, la CEDEAO dispose déjà des bases nécessaires pour construire une force économique, politique et militaire capable de peser sur la scène internationale.

Interrogé sur la réhabilitation du pont de Milbagane et l’aéroport de Ziguinchor, Sonko a assuré que les travaux avancent et que l’aéroport rouvrira fin avril. Concernant le pont, il a annoncé l’inscription de 30 milliards de crédits au budget 2026 pour lancer les travaux sans attendre un financement extérieur. Sur la mort de trois soldats dans le Nord-Sud, il a présenté ses condoléances et réaffirmé la volonté de l’État de mettre fin aux zones d’exception, dénonçant la culture illicite du cannabis qui menace la santé publique.