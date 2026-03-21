Un enfant de 8 ans retrouvé mort carbonisé…sur un canapé

Le drame s’est produit ce vendredi rue Gabriel Roucaute à Alès, dans le Gard.

Un incendie s’est déclaré dans un appartement situé au premier étage d’un petit immeuble qui en contient trois.

Arrivés sur lieux, les pompiers ont éteint le feu. Dans le logement complètement détruit, ils ont découvert le corps carbonisé d’un enfant de 8 ans.

Le garçonnet gisait sur le canapé, en position fœtale.

La mère a réussi à sauver son plus autre enfant âgé de 3 ans, petit frère de la victime.

Accident ou acte criminel ? Une enquête a été ouverte.

Plus tôt dans la matinée, dans un autre quartier de la ville, une école maternelle a été victime d’un incendie criminel. Des bouteilles de combustible ont été découvertes à proximité de l’établissement scolaire.

Incendie maîtrisé grâce à une intervention rapide des secours.

Source : F D