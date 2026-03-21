Une ado de 15 ans retrouvée ligotée dans la rue…son agresseur est en fuite

Une adolescente de 15 ans a été retrouvée ligotée jeudi après-midi au croisement de la rue Sampaix et de la rue de Clermont à Roanne, dans la Loire.

La jeune fille avait les mains liées par un collier de serrage et présentait des plaies qui auraient été portées par une arme blanche.

Son agresseur aurait quitté les lieux juste avant l’arrivée fortuite d’une patrouille de gendarmerie aux environs de 16H00. Au même moment, une commerçante avait composé le 17.

La victime a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital.

L’adolescente a expliqué avoir été séquestrée et avoir subi des violences.

Une enquête a été ouverte. Son agresseur n’a pour l’instant pas été identifié.

Source : F D