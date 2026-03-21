Bassirou Diomaye Faye…un équilibriste au sommet de l’État

Porté au pouvoir par une vague d’espoir sans précédent, le président Bassirou Diomaye Faye se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Entre l’impatience radicale de sa base politique, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), et les assauts d’une opposition revancharde coalisant anciens dignitaires et opposants historiques, le chef de l’État tente d’imposer son propre rythme.

Près de deux ans après son accession à la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Faye semble naviguer dans des eaux de plus en plus troubles. Élu sous la bannière de la « rupture », il se retrouve aujourd’hui dans une position inconfortable, coincé entre la ferveur idéologique de son propre parti, le PASTEF, et une opposition protéiforme qui ne lui laisse aucun répit. Cette dualité de pressions met à rude épreuve l’unité du tandem qu’il forme avec son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Au sein même de sa famille politique, le PASTEF, les attentes sont colossales et parfois radicales. Le parti, dirigé par Ousmane Sonko, pousse pour une application sans concession du « Projet », prônant une souveraineté totale et une épuration du système judiciaire. Pour de nombreux cadres du parti, la victoire de 2024 était celle d’une idéologie, et ils perçoivent toute tentative de compromis présidentiel comme une trahison des idéaux originels.

Le président doit également composer avec la stature imposante d’Ousmane Sonko. Bien que Bassirou Diomaye Faye réaffirme régulièrement son ancrage au PASTEF, des signes de friction sont apparus publiquement, notamment sur la gestion de la coalition « Diomaye Président ». Sonko n’a pas hésité à critiquer un manque d’autorité présumé à la tête de l’État, créant une image de dualité au sommet qui fragilise l’institution présidentielle.

Face à ce bloc interne exigeant se dresse une « nouvelle » opposition qui a su se réorganiser avec une rapidité déconcertante. Composée des vestiges de l’ancien régime, notamment des lieutenants de Macky Sall, et d’éternels opposants qui ont vite tourné le dos au nouveau pouvoir, cette coalition fait front commun. Elle utilise chaque hésitation ou chaque décision impopulaire du gouvernement pour dénoncer une inexpérience notoire.

Cette opposition fustige particulièrement ce qu’elle appelle la « dérive autoritaire » du régime, tout en pointant du doigt l’absence de résultats concrets sur le plan économique. Les membres de l’ancien régime, connaissant parfaitement les rouages de l’État, multiplient les piques procédurales et médiatiques pour entraver les réformes promises, plaçant le président dans une posture défensive permanente.

Pour Bassirou Diomaye Faye, l’enjeu est désormais de s’extraire de l’ombre tutélaire de son Premier ministre pour s’affirmer comme le président de tous les Sénégalais. Ses récentes sorties, où il tente d’apaiser les tensions tout en rappelant son rôle historique dans la coalition qui l’a porté au pouvoir, témoignent d’une volonté de marquer son territoire. Cependant, chaque pas vers une posture plus consensuelle est immédiatement perçu par le PASTEF comme un recul face à « l’ancien système ».

Sur le plan institutionnel, le président est pris au piège d’un calendrier politique serré. Entre les exigences de réformes judiciaires attendues par sa base et la nécessité de maintenir une stabilité démocratique saluée à l’international, la marge de manœuvre est étroite. La dissolution du PASTEF par le passé et sa renaissance au pouvoir ont laissé des cicatrices qui dictent encore aujourd’hui la méfiance réciproque entre le pouvoir et ses détracteurs.

Le Sénégal observe donc un chef d’État qui tente de transformer un essai électoral en une force de gouvernance pérenne. Mais entre les injonctions à la radicalité de ses propres troupes et le harcèlement politique d’une opposition revancharde, Bassirou Diomaye Faye risque de voir son quinquennat se transformer en une gestion de crise permanente plutôt qu’en un mandat de transformation sociale.

L’avenir de cette présidence dépendra de sa capacité à transformer ce « feu croisé » en un moteur de dialogue. Si le divorce avec le PASTEF semble encore loin d’être acté officiellement, les tiraillements actuels indiquent que le temps de la lune de miel est définitivement révolu. Le président Diomaye doit désormais prouver qu’il peut être le maître d’œuvre d’un projet dont il n’est plus seulement le porte-étendard, mais le garant suprême.

La rédaction de Xibaaru