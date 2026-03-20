Saint-Louis : Profanation d’une tombe au cimetière de Thiaka Ndiaye

La ville de Saint-Louis est sous le choc après un acte d’une rare gravité survenu au cimetière de Thiaka Ndiaye. Un individu a été surpris en train de déterrer une tombe, provoquant une vive indignation au sein de la population. Les faits se sont produits dans la matinée, aux alentours de 9 heures.

Le suspect s’en serait pris à la sépulture de Serigne Abdoulaye Teuw, un éminent maître coranique et figure religieuse respectée dans la localité. Alertés par la scène, des riverains sont rapidement intervenus, permettant son interpellation.

Cet acte de profanation a suscité une onde de choc dans la communauté. De nombreux habitants dénoncent une atteinte grave à la mémoire du défunt ainsi qu’aux valeurs religieuses et culturelles profondément ancrées dans la société.

Le mis en cause présenterait des troubles mentaux. Il a été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue en attendant les suites de l’enquête.