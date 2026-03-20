Sindian : les khalifes jumeaux appellent à la paix, à l’unité et à…

À Sindian, dans le département de Bignona, fief de la communauté Aïnou Salam, les khalifes jumeaux Abdoul Hassan et Abdoul Hassein Badji ont célébré la Aïd al-Fitr ce vendredi, dans une atmosphère de ferveur spirituelle et de communion, marquant la fin des 30 jours de jeûne.

Héritiers spirituels du vénéré Cheikh Ousmane Sountou Badji, les deux guides religieux ont profité de cette occasion pour exprimer leurs préoccupations face aux tensions persistantes dans le Nord-Sindian. Ils ont ainsi formulé des prières pour un retour durable du calme et de la paix dans la zone.

Dans leur message, ils ont également exhorté les autorités à privilégier le dialogue avec les différentes parties prenantes. « La guerre n’a jamais été une solution et n’apporte rien. Seul le dialogue importe », ont-ils insisté.

Les khalifes jumeaux ont par ailleurs souligné l’importance de la stabilité politique pour mener à bien toute initiative de négociation. Ils ont appelé à une unité au sommet de l’État, invitant Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à préserver la confiance placée en eux par le peuple sénégalais.

Selon eux, les tensions ou divergences au sein de l’exécutif pourraient fragiliser la jeunesse, qui avait fondé de grands espoirs sur ce duo. « Lorsque cette confiance s’effrite, cela devient un problème », ont-ils averti.

Au-delà des questions sécuritaires et politiques, les chefs religieux ont également attiré l’attention sur les difficultés du monde rural, notamment dans la région de Casamance, à forte vocation agricole.

Ils ont dénoncé la précarité des paysans, contraints pour la plupart de vendre leurs récoltes à bas prix pour subvenir à leurs besoins, une situation qu’ils considèrent comme un frein majeur au développement local.

Les khalifes Badji ont ainsi appelé les autorités à mettre en place des politiques adaptées aux réalités rurales, afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs.

Ils ont également mis en garde contre les conséquences sociales de cette précarité, estimant que le manque de perspectives peut pousser certains jeunes vers des pratiques néfastes. « Lorsqu’on veut détourner quelqu’un du mauvais chemin, il faut lui proposer des alternatives concrètes », ont-ils souligné.

Pour les héritiers de Cheikh Ousmane Sountou Badji, seule une approche basée sur des solutions durables, adaptées aux réalités locales, permettra de répondre efficacement aux défis économiques et sociaux de la zone.