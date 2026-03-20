Affaire Pape Cheikh Diallo : 45 arrestations au total

Du nouveau dans le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Selon des sources de Seneweb, les quatre derniers suspects interpellés ont été présentés hier jeudi au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

J. Ndiaye, agent dans une compagnie financière, le restaurateur C. Sarr, le technicien en froid D. Dia et le cuisinier D. Camara ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt le même jour par le magistrat instructeur.

Les arrestations s’étaient déroulées en plusieurs étapes. Quelques jours après l’interpellation du ressortissant camerounais Stéphan, les enquêteurs avaient mis la main sur J. Ndiaye, appréhendé dans les locaux de son entreprise par des gendarmes en civil à bord d’un véhicule banalisé, avant d’être conduit à la BR de Keur Massar. Son contact D. Camara, cuisinier domicilié à Mbao, avait été piégé peu après grâce à une commande fictive passée par les enquêteurs.

Parallèlement, les investigations avaient permis d’identifier C. Sarr, partenaire présumé du commerçant Ibrahima Magib Seck, interpellé aux Almadies, ainsi que D. Dia, technicien en froid arrêté à Pikine Icotaf, suspecté d’être un partenaire du chanteur Djiby Dramé.

Les quatre mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, avait été tenu informé de l’évolution du dossier.

Au total, la BR de Keur Massar a procédé à l’arrestation de 45 suspects depuis le début du démantèlement de ce réseau.

Source : Seneweb