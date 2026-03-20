Retrait du titre par la CAF : La ministre Yassine Fall au front

Le gouvernement du Sénégal hausse le ton après la décision de la Confédération Africaine de Football de retirer au pays son sacre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Dakar annonce avoir décidé de porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport, tout en réclamant l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances ayant conduit à cette décision.

Dans un entretien accordé à la BBC, la ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fall, a affirmé la détermination de l’État à faire toute la lumière sur cette affaire. « Le Sénégal a tous les moyens et utilisera tous les moyens à sa disposition pour obtenir une enquête transparente et juste. Nous disposons de preuves », a-t-elle déclaré.

La Garde des Sceaux évoque également l’existence d’irrégularités dans le traitement du dossier. Selon elle, la procédure mérite d’être examinée en détail par une instance indépendante. « Nous savons que la Cour écoutera toutes les parties, mais il y a eu des irrégularités. C’est pourquoi nous demandons une enquête », a-t-elle insisté.

Au-delà du cas du Sénégal, les autorités mettent en avant un enjeu plus large : la crédibilité des instances sportives africaines. Une enquête impartiale, selon la ministre, permettrait de situer les responsabilités et de clarifier les mécanismes ayant conduit à une telle décision.

Dakar souhaite ainsi comprendre précisément les procédures suivies par la CAF. « Il existe des soupçons, et seule une enquête rigoureuse permettra de les vérifier », a conclu Yassine Fall.