Maillots des Lions : la FSF s’explique sur la polémique de l’étoile unique

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est sortie de son silence suite aux nombreuses réactions suscitées par la présentation des nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal, arborant une seule étoile.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football sénégalais précise que la production de ces équipements avait été lancée dès le mois d’août 2025, en collaboration avec son partenaire Puma, soit bien avant la dernière Coupe d’Afrique des Nations. À cette période, l’équipe nationale ne comptait encore qu’un seul sacre continental.

La FSF explique que, malgré la conquête d’un nouveau titre entre-temps, les délais de fabrication ainsi que les contraintes industrielles ne permettaient pas d’interrompre un processus de production déjà engagé. Ainsi, les premiers lots de maillots ont été livrés avec une seule étoile, symbole du précédent trophée.

Consciente de l’attachement du peuple sénégalais à ses symboles, la FSF se veut rassurante. Elle annonce que de nouveaux maillots intégrant la deuxième étoile sont actuellement en cours de production. Leur disponibilité est prévue à partir du mois de septembre prochain.

L’instance fédérale a également présenté ses excuses pour toute incompréhension née de cette situation. Elle a tenu à remercier les supporters pour leur engagement constant, leur vigilance et leur attachement indéfectible à l’équipe nationale.