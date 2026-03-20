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CAN 2025 : le FDR dénonce une décision «inique» de la CAF et affiche son soutien au Sénégal

Par Xibaaru
Le FDR
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Dans un communiqué publié ce jour, la Conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République a vivement réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football de retirer au Sénégal sa victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le FDR qualifie cette décision d’« inique » et d’« inacceptable », pointant notamment des irrégularités dans la procédure. Selon l’organisation, le jury d’appel n’aurait pas été légalement constitué, certains de ses membres n’ayant pas été dûment convoqués.

Face à cette situation, la Conférence des leaders a exprimé sa solidarité envers les joueurs de l’équipe nationale, la Fédération sénégalaise de football ainsi que l’ensemble du peuple sénégalais, durement affectés par cette décision.

L’organisation politique a également apporté son soutien aux démarches entreprises par le gouvernement, visant à faire reconnaître la légitimité du titre remporté sur le terrain. Elle dénonce par ailleurs l’attitude de certains dirigeants de la CAF, accusés de porter atteinte à l’image du football africain et du continent dans son ensemble.

Le0 FDR a exigé la libération immédiate des supporters sénégalais retenus à Rabat depuis la finale. Il appelle les autorités marocaines à mettre un terme à ce qu’il qualifie de « théâtre comique », estimant que cette situation nuit aux relations historiques de fraternité entre les deux peuples.

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