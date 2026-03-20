CAN 2025 : le FDR dénonce une décision «inique» de la CAF et affiche son soutien au Sénégal

Dans un communiqué publié ce jour, la Conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République a vivement réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football de retirer au Sénégal sa victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le FDR qualifie cette décision d’« inique » et d’« inacceptable », pointant notamment des irrégularités dans la procédure. Selon l’organisation, le jury d’appel n’aurait pas été légalement constitué, certains de ses membres n’ayant pas été dûment convoqués.

Face à cette situation, la Conférence des leaders a exprimé sa solidarité envers les joueurs de l’équipe nationale, la Fédération sénégalaise de football ainsi que l’ensemble du peuple sénégalais, durement affectés par cette décision.

L’organisation politique a également apporté son soutien aux démarches entreprises par le gouvernement, visant à faire reconnaître la légitimité du titre remporté sur le terrain. Elle dénonce par ailleurs l’attitude de certains dirigeants de la CAF, accusés de porter atteinte à l’image du football africain et du continent dans son ensemble.

Le0 FDR a exigé la libération immédiate des supporters sénégalais retenus à Rabat depuis la finale. Il appelle les autorités marocaines à mettre un terme à ce qu’il qualifie de « théâtre comique », estimant que cette situation nuit aux relations historiques de fraternité entre les deux peuples.