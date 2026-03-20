Habib Beye : «Je ne pense pas qu’ils puissent retrouver notre trophée…»

Habib Beye s’est joint au flot d’indignations qui a suivi la décision de la CAF qui a annulé le titre de champion du Sénégal pour l’offrir au Maroc. «Je ne pense pas qu’ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays, avec ceux qui les ont gagnés sur le terrain», a déclaré le coach de Marseille, avec un brin d’humour, dans son discours repris par Seneweb.

L’ancien latéral droit de l’équipe nationale du Sénégal estime que cette décision qui tombe deux mois après avoir entériné le résultat de la finale de la Can-2025, est inadaptée. Une décision qu’il juge incompréhensible, puisque le Sénégal a gagné son titre de façon méritée sur le terrain.

«Ce scénario paraît rocambolesque, mais sur le terrain le Sénégal est allé chercher son titre continental et il était mérité. C’est sûr que ça (la décision de la CAF) ne met pas en avant notre continent par les décisions que nous prenons dans nos institutions», estime Habib Beye qui s’exprimait face à la presse, en prélude au match de son équipe.