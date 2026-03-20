CAN 2025 : L’AFP dénonce une « forfaiture » après le retrait du titre au Sénégal

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a exprimé une vive indignation à la suite de la décision de la Commission d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a retiré au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 au profit du Maroc. Dans une déclaration rendue publique le 19 mars 2026 à Dakar, la formation politique qualifie cette décision de « véritable forfaiture », dénonçant une injustice flagrante et une atteinte grave à l’éthique sportive.

Selon l’AFP, la transformation d’un résultat acquis sur le terrain en une défaite administrative sur tapis vert constitue une dérive inacceptable. Le parti estime qu’aucun élément survenu lors de la finale ne justifie une décision d’une telle gravité, rappelant que le match est allé à son terme après une interruption temporaire suivie d’une reprise régulière du jeu. Pour l’AFP, assimiler cet épisode à un abandon de match relève d’une interprétation abusive des règlements et traduit une volonté manifeste de priver le Sénégal de son sacre.

Dans ce contexte, l’AFP affirme son engagement à défendre les intérêts du football sénégalais. Elle annonce ainsi son soutien total à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans toutes les démarches entreprises pour contester cette décision. Le parti encourage notamment la saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, afin d’obtenir une révision du verdict rendu par l’instance africaine.

Par ailleurs, l’AFP appelle à une mobilisation nationale autour de cette affaire, invitant les forces vives de la nation à faire bloc pour préserver ce qu’elle considère comme un titre « légitimement acquis ». Le parti exhorte également les autorités sénégalaises à ne céder face à ce qu’il qualifie d’arbitraire, affirmant que « le droit et la vérité du terrain ont déjà triomphé ».

L’AFP interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en l’appelant à recourir à la voie diplomatique pour obtenir la libération de 18 ressortissants sénégalais détenus au Maroc depuis la finale. Selon le parti, ces derniers seraient injustement emprisonnés alors qu’ils défendaient les couleurs nationales.