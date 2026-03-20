Mort de l’acteur américain Chuck Norris

L’acteur américain Chuck Norris est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué publié sur Instagram. Selon les informations relayées par le média américain TMZ, il avait été hospitalisé à Hawaï à la suite d’une urgence médicale.

« C’est le cœur lourd que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris », indique le communiqué familial, confirmant une disparition qui a suscité une vive émotion à travers le monde.

Quelques jours avant sa mort, l’acteur avait pourtant célébré son 86e anniversaire avec énergie, partageant sur ses réseaux sociaux une vidéo où il s’entraînait à la boxe. Fidèle à sa réputation, il écrivait avec humour : « Je ne vieillis pas. Je monte de niveau. » Il exprimait également sa gratitude pour sa santé et pour le soutien indéfectible de ses fans.

Avant de devenir une figure emblématique du cinéma d’action, Chuck Norris s’était imposé comme une référence mondiale en arts martiaux. Six fois champion du monde professionnel de karaté, il a fondé son propre style, le Chun Kuk Do, et contribué à la formation de milliers de pratiquants à travers le monde. Son influence dans la discipline lui a valu d’être élevé au rang de ceinture noire 10e dan par le magazine Black Belt, une distinction exceptionnelle.

Sa carrière cinématographique a véritablement décollé en 1972 lorsqu’il partage l’affiche avec Bruce Lee dans le film La Fureur du Dragon. Par la suite, il enchaîne les succès dans des films d’action devenus cultes comme Delta Force ou Portés disparus.

Mais c’est surtout à la télévision qu’il conquiert un public mondial grâce à la série Walker, Texas Ranger, diffusée entre 1993 et 2001, où il incarne un ranger justicier, symbole de droiture et de force.

En 2012, il signe un retour remarqué au cinéma avec The Expendables 2, aux côtés de grandes figures du cinéma d’action comme Sylvester Stallone, Jet Li, Jean-Claude Van Damme et Jason Statham. Son dernier projet, Zombie Plane, une comédie horrifique dans laquelle il joue son propre rôle, devrait sortir prochainement.

Sur le plan personnel, Chuck Norris avait connu des moments marquants, notamment la perte de sa première épouse, Dianne Holechek, à laquelle il avait rendu un hommage émouvant en décembre dernier. Marié une première fois en 1958, il était père de deux enfants avant de refaire sa vie en 1998 avec le mannequin Gena O’Kelley, avec qui il a eu des jumeaux.

Figure incontournable de la culture populaire, Chuck Norris laisse derrière lui un héritage immense, à la croisée des arts martiaux et du cinéma, et restera à jamais une icône pour plusieurs générations.