Aïd el-Fitr : Les vœux de Macky Sall à la Oummah

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan, l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a transmis un message de félicitations et de prières à la communauté musulmane.

Dans son adresse, il a exprimé ses « chaleureuses félicitations et meilleurs vœux à la Oummah islamique », implorant Dieu d’agréer les dévotions et d’accorder ses grâces . Macky Sall a également formulé des prières pour que « la paix, la solidarité et la fraternité humaine rayonnent entre les peuples et inspirent nos actions ».