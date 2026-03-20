Turquie : une femme enceinte et ses cinq enfants meurent dans un incendie

Une mère de famille syrienne et ses cinq jeunes enfants sont morts dans un incendie qui a ravagé de nuit des conteneurs abritant des travailleurs agricoles près de la station balnéaire d’Antalya, dans le sud-ouest de la Turquie, a déclaré le gouverneur régional vendredi.

Selon l’agence de presse DHA, la femme décédée était âgée de 27 ans et enceinte de sept mois, et son mari, blessé, est entre la vie et la mort.

Le gouverneur d’Antalya, Hulusi Sahin, a déclaré que l’incendie avait ravagé plusieurs conteneurs où vivaient des ouvriers de serres du district de Kepez, juste au nord d’Antalya.

« Trois conteneurs ont pris feu et nous avons perdu une mère et cinq enfants âgés de quatre à neuf ans », a-t-il déclaré aux journalistes, debout devant les restes calcinés d’un conteneur et d’une voiture carbonisée. Cinq autres personnes ont été blessées dans le sinistre, dont l’une très grièvement, a-t-il précisé.

D’après DHA, l’incendie s’est déclaré dans le quartier nord de Gaziler vers 01H30 (22H30 GMT jeudi), le responsable local Suleyman Kaplan précisant que les victimes appartenaient à une famille de travailleurs agricoles syriens.

« Un incendie a démarré en pleine nuit dans un conteneur où séjournaient des Syriens. Malheureusement, cinq enfants et leur mère enceinte sont morts. Le père des enfants a également été blessé et se trouve en soins intensifs », a-t-il déclaré à DHA.

D’après l’agence officielle Anadolu, quatre des blessés, dont un enfant de deux ans, portent le même nom de famille que les victimes décédées, tandis que le cinquième est le propriétaire de l’exploitation.

Les causes du drame n’ont pas encore été formellement établies mais le gouverneur a avancé l’hypothèse d’une personne faisant un barbecue sur un réchaud à l’extérieur des conteneurs.

« Il semble qu’ils se soient couchés sans l’éteindre. Mais pour l’instant, nous ne pouvons pas dire de façon définitive que c’est pour cela que c’est arrivé », a ajouté Hulusi Sahin.

Les enquêteurs cherchent à déterminer l’origine de l’incendie et ont arrêté trois personnes, a-t-il encore indiqué.

Suleyman Kaplan a souligné qu’il avait été demandé à plusieurs reprises aux autorités d’avoir une caserne de pompiers dans le secteur.

« En tant que communauté, nous avons demandé un camion de pompiers parce que la caserne est très éloignée et qu’il faut trop de temps aux secours pour arriver », a-t-il déclaré. « Nous avons urgemment besoin d’une caserne de pompiers. »

Ces décès surviennent alors que la Turquie commence à célébrer les trois jours de la fête de l’Aïd qui marque la fin du mois de jeûne musulman du ramadan.

Source : AFP