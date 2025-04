«Nous appelons les autorités à poursuivre la décolonisation de nos espaces publics» (FRAPP)

FRAPP : UN ACTE SYMBOLIQUE DANS LA DÉCOLONISATION DE NOS RUES

Le FRAPP salue la décision prise en Conseil des ministres de renommer le boulevard Général-De-Gaulle en boulevard Mamadou-Dia. Cet acte, bien que symbolique, constitue une avancée importante dans le combat pour la décolonisation des espaces publics du Sénégal.

Depuis plusieurs années, le FRAPP a mené diverses campagnes pour déboulonner les vestiges du colonialisme qui persistent dans notre pays. La campagne « Faidherbe doit tomber » a mis en lumière la nécessité impérieuse de retirer les symboles de l’oppression coloniale, tandis que la campagne « Set Setal » s’est attaquée aux noms des rues, avec une attention particulière sur l’avenue Général-De-Gaulle et les rues de la commune de Dakar-Plateau. Nos camarades y ont été violentés pour avoir osé exiger la fin de la glorification des colonisateurs.

Le FRAPP rappelle que la présence de noms comme Jules Ferry, Louis Faidherbe, Albert Sarraut, William Ponty et d’autres figures ayant promu et justifié la colonisation est une insulte à notre histoire et à notre souveraineté. Nous appelons donc les autorités à aller plus loin dans ce processus et à poursuivre la décolonisation de nos espaces publics.

Demain, à la veille du 4 avril, le FRAPP publiera une série de vidéos sur la « dé-fête »de l’indépendance ou la non-indépendance du Sénégal. Ces vidéos mettront en évidence 65 ans de dépendance économique, culturelle, militaire et politique, afin de rappeler que le combat pour une véritable souveraineté nationale est loin d’être achevé.

Le FRAPP reste mobilisé et invite le peuple à continuer la lutte pour une décolonisation totale de notre pays.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP

Dakar, le 2 avril 2025