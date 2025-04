Sommet mondial sur le handicap : Les dirigeants mondiaux invités à transformer leurs promesses en acte

Les militants exhortent les dirigeants mondiaux à transformer leurs promesses en actes avant le troisième sommet mondial sur le handicap à Berlin.

Les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ne seront pas atteints si les dirigeants mondiaux ne prennent pas de mesures concrètes en faveur des droits des personnes handicapées lors d’un sommet majeur en avril prochain, avertissent les militants.

Le Sommet mondial sur le handicap, qui se tiendra à Berlin les 2 et 3 avril, intervient alors qu’un rapport de l’ONU révèle des progrès insuffisants en matière d’inclusion des personnes handicapées. Ce rapport souligne le blocage ou l’inversion des progrès pour près de 14 % des cibles des ODD, notamment l’accès aux ressources financières, aux soins de santé, à l’eau, aux technologies de l’information et de la communication, et le renforcement de la résilience des personnes handicapées en situation d’urgence.

Khady BA a déclaré : « Environ 1,3 milliard de personnes dans le monde, soit près d’une personne sur cinq, sont en situation de handicap. Pourtant, malgré les promesses répétées d’inclusion, les personnes handicapées sont confrontées à des inégalités croissantes. Les mots ne suffisent pas pour y remédier. Il est urgent d’agir en faveur des droits des personnes handicapées. Sans un plan clair pour concrétiser les engagements récents, nous ne parviendrons pas à atteindre notre objectif collectif d’un monde sûr, inclusif et durable. »

[Avec l’avènement de l’alternance politique survenu au mois de mars, le Sénégal s’est engagé á travers la Vision 2050 á un plan de transformation ambitieux tant au point politique, économique que social.

Au niveau social, le nouveau référentiel a misé sur le capital humain en adressant les questions de genre, de handicap et de participation de toutes les couches de la société, notamment celles des couches vulnérables en s’inscrivant en droite ligne des ODD, « de ne laisser personnes en rade » pour un idéal démocratique.

Contexte ne pouvais être plus favorable, á l’approche du Sommet mondial sur le handicap pour un plaidoyer auprès du nouveau gouvernement pour le respect et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées]

Khady BA a déclaré : « Ici, au Sénégal, ces défis mondiaux sont bien réels. Notre gouvernement doit profiter du Sommet mondial sur le handicap pour prendre des engagements concrets et financiers qui amélioreront réellement la vie des personnes handicapées, de l’éducation et des soins de santé à l’emploi et à la protection contre la violence. Ce sommet offre au Sénégal une occasion unique de faire preuve de leadership en matière d’inclusion des personnes handicapées, et nous ne pouvons-nous permettre de laisser personne de côté. »