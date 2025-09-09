Parcelles Assainies : Mort suspecte d’un jeune homme dans une auberge

Un jeune homme de 23 ans, D. Trawaré, est décédé ce lundi dans des circonstances suspectes dans une auberge située à l’unité 6 des Parcelles Assainies. Selon le témoignage de sa partenaire, S. Ba, une travailleuse du sexe âgée de 32 ans, rapporté par L’Observateur, le jeune homme aurait ingéré une «substance douteuse» avant de se mettre à tousser violemment, puis à vomir du sang.

Prise de panique, S. Ba a aussitôt alerté le gérant de l’auberge ainsi que L. Barro, un ami du défunt, qui attendait au bar. Tous deux se sont précipités dans la chambre n°2, où se trouvait Trawaré, mais n’ont pu le réanimer.

Alertés, les policiers du commissariat de Golf Sud, dirigés par le commissaire Mame A. Ba, accompagnés des sapeurs-pompiers, se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations et à l’enlèvement du corps.

Sur place, les enquêteurs de la police scientifique ont retrouvé la victime allongée sur le dos, vêtue d’un jean et d’une chemise noire, avec du sang s’écoulant de la bouche et des narines. Son identification a été confirmée grâce à son passeport et aux témoignages recueillis, détaille le quotidien du Groupe futurs médias.

La même source confie que sur instruction du procureur de la République, le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm pour autopsie, en vue de déterminer les causes exactes du décès.

Dans le cadre de l’enquête, la prostituée et l’ami du défunt ont été embarqués et conduits au commissariat. Les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances du drame et identifier la nature de la substance ingérée par la victime.