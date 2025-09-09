Paris : Des têtes de cochon découvertes devant six mosquées

Ce mardi 9 septembre, plusieurs mosquées de Paris et de sa périphérie ont été la cible d’actes islamophobes choquants. Des têtes de cochon, animal considéré comme impur dans l’islam, ont été retrouvées devant les lieux de culte, provoquant une vague d’indignation.

Les découvertes ont eu lieu dans les XXe, XVe et XVIIIe arrondissements de Paris, ainsi qu’à Montrouge, Montreuil et Malakoff. À Montreuil, une tête de porc portait l’inscription « Macron » en lettres bleues. Les images de vidéosurveillance montrent des individus masqués, agissant de manière organisée, suggérant une action préméditée.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « provocation à la haine aggravée par discrimination religieuse ». La brigade criminelle est chargée de l’investigation. Le préfet de police Laurent Nuñez a dénoncé des « actes abjects », tandis que la maire de Paris Anne Hidalgo a exprimé sa solidarité avec la communauté musulmane et annoncé une saisine de la justice.

Ces profanations interviennent dans un climat de montée des actes antimusulmans en France. Le Collectif contre l’Islamophobie en Europe (CCIE) a recensé 1 037 faits islamophobes en 2024, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Des incidents similaires ont été signalés ces dernières années, notamment à Saint-Omer en mars 2024 et à Bergerac en 2019, où des têtes de porc avaient également été utilisées pour profaner des mosquées.