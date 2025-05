Parfois le passé suffit pour cesser une imposture…(Par Papa Cissé)

Parfois le passé suffit pour cesser une imposture...

Un parlementaire est un émissaire du peuple qui l’a élu, un envoyé, un représentant !

D’abord un véhicule de luxe de dernière génération, ensuite des vitres teintées pour circuler dans la discrétion et vivre caché” des peuples et de leurs pleurs.

Être plus choqué de voir se déplacer en taxi les représentants à l’hémicycle de ceux-là qui étouffent dans les car-rapides et tata dans une pénible et perpétuelle quête du mangé quotidien, il faut vraiment méconnaître la souffrance de ces derniers pour manifester de tels ressentis.

Simplement une dépense d’apparat de plus de la part du deuxième homme de la république. Celui-là qui s’entourent de mille et un conseillers, impose son portrait dans les tribunes et exhibe ses voyages et séminaires de prestige.

Cette gabegie, nous l’avions tous combattue au temps de l’ancien système pour ne pas dire l’ancien regime.

Puisque le système est toujours là, il a simplement changé de manteau.

Papa Cissé

Cellule de communication de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS