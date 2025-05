Pastef porte plainte contre Babacar Gaye et Babacar Dione

Le parti Pastef a saisi la justice pour faire valoir ses droits. Par la voix de son avocat, Me Bamba Cissé, la formation politique a déposé une plainte contre Messieurs Babacar Gaye et Babacar Dione, les accusant de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation.

A en croire le député Ayib Daffé de la majorité, les deux mis en cause ont publiquement tenu des propos accusant Pastef d’avoir commis des assassinats, des meurtres et d’autres actes de barbarie, dans le cadre de la « révolution citoyenne et démocratique » survenue entre 2021 et 2024. Des accusations qualifiées de graves par les plaignants, qui estiment qu’elles visent à ternir l’image du parti et de ses responsables.

Maître Bamba Cissé, avocat du parti, indique que ces déclarations, faites en des termes « non équivoques », portent atteinte à l’honneur et à la réputation de Pastef, et relèvent clairement de la volonté de manipuler l’opinion publique.