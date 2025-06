Protocole de Maputo et de Beijing : « Ndeyi Askan Wi » recadre Amsatou Sow Sidibé et Me Abdoulaye Tall

Suite à un atelier sur les droits humains et les réformes législatives organisé à Saly du 11 au 13 juin 2025, la plateforme nationale des femmes musulmanes, Ndeyi Askan Wi (NAW), a tenu à réagir fermement aux propos tenus par le Professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), ainsi que par Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi à l’Institut Islamique de Dakar, les représentantes de la plateforme ont exprimé leur volonté de réaffirmer, face à certains discours politiques et institutionnels, leur attachement indéfectible à la foi musulmane et à la souveraineté culturelle du Sénégal.

Prenant la parole, Dr Marième Mbacké, membre de la cellule de communication de NAW, a vivement dénoncé ce qu’elle qualifie de « propos idéologiques » portés par le Professeur Amsatou Sow Sidibé. Elle a décrit cette dernière comme « la prêtresse en chef d’un agenda étranger », en référence notamment au Protocole de Maputo, que la plateforme qualifie de « délirant » et déconnecté des réalités culturelles sénégalaises.

« Depuis 1972, votre combat n’a jamais prospéré, et ce n’est pas un hasard », a-t-elle lancé à l’adresse de la présidente de la CNDH, dénonçant toute tentative de réforme du Code de la famille qui ignorerait les fondements religieux. NAW conteste également le prétendu caractère consensuel de ce Code, rappelant que de nombreux leaders religieux s’y étaient opposés lors de son adoption.

Dans un ton résolument ferme, Dr Mbacké a averti : « Les traités déguisés en boubous sénégalais, signés en catimini, ne prospéreront plus. » Par ces mots, elle rejette les normes juridiques et sociales perçues comme imposées de l’extérieur, et affirme que la volonté populaire constitue une ligne rouge face à toute réforme en rupture avec les valeurs nationales.

La plateforme met en avant la figure de la mère sénégalaise : pilier de la famille, gardienne de la tradition, et symbole de bénédiction. Évoquant le djaak nangul, un rite célébrant la maternité, Dr Mbacké affirme qu’aucune réforme ne saurait remettre en question cette centralité culturelle et spirituelle.

Par ailleurs, Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois et porte-parole du parti PASTEF, n’a pas été épargné par les critiques. Les représentantes de NAW lui reprochent un discours en contradiction avec les engagements du président Bassirou Diomaye Faye, qui s’est pourtant engagé à rompre avec les « normes civilisationnelles unilatérales ».

« Vous êtes tenus d’écouter le peuple, pas de faire dans la partisannerie », ont-elles lancé, soulignant que la modernité ne peut signifier une rupture avec la législation divine. Pour NAW, « il n’y a pas d’exigence de modernité qui puisse rendre obsolète la volonté de Dieu ». Elles affirment que les rares dispositions islamiques du Code de la famille sont aujourd’hui menacées par un relativisme culturel importé.

Dans un véritable plaidoyer patriotique, la plateforme Ndeyi Askan Wi déclare que le peuple sénégalais, profondément ancré dans sa foi, n’acceptera aucun compromis sur son identité. Le message est sans ambiguïté : la rupture tant annoncée ne saurait se faire au détriment des intérêts spirituels, religieux et culturels du pays.

Enfin, la plateforme affirme sa détermination à s’opposer à toute réforme susceptible d’affaiblir les fondements religieux, familiaux et sociaux du Sénégal. Elle en appelle aux autorités pour qu’elles prennent en compte la voix du peuple croyant et renouvelle son engagement à défendre les valeurs nationales.

« Dans une dynamique de rupture, des réformes peuvent certes être envisagées. Mais lorsqu’elles touchent à nos codes, nos lois et notre Constitution, elles doivent impérativement préserver nos valeurs fondamentales. Au nom d’Allah SWT, au nom du peuple sénégalais croyant – et singulièrement des 97 % de musulmans – au nom de la famille, de la femme et de l’enfant, nous sommes prêtes à nous engager pour que cette rupture ne se fasse pas contre notre peuple et son système de valeurs », a conclu Dr Marième Mbacké.

Pour rappel, l’atelier en question, organisé par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, portait sur le thème : « Droits humains et réformes législatives au Sénégal : dialogue parlementaire sur le droit de la famille, la protection de l’enfant et l’élimination des mutilations génitales féminines ». La rencontre, tenue en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal, a réuni des représentants de l’Exécutif, des organisations de la société civile, des agences onusiennes, des acteurs religieux et des universitaires. Elle visait à renforcer la protection des droits humains, notamment ceux des femmes et des enfants, à travers une réflexion parlementaire sur les réformes du Code de la famille, l’adoption du Code de l’enfant, et l’élimination des mutilations génitales féminines.

Aly Saleh