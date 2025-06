RENNDO : Le legs universel de El Hadj Oumar Foutiyou au cœur d’un symposium

L’Association RENNDO Cheikh Oumar Foutiyou Tall a tenu, ce samedi à Dakar, un Symposium national suivi d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour le renouvellement de ses instances dirigeantes.

Cet événement qui a rassemblé des universitaires, des dignitaires religieux, des experts, des membres de la société civile, ainsi que des représentants de la jeunesse sénégalaise et africaine, était placé sous le signe de la mémoire, de la spiritualité et de la mobilisation citoyenne.

Selon le président de RENNDO, ces moments de réflexion et de concertation marquent le lancement des travaux préparatoires du Colloque international de RENNDO, prévu en mars 2026 au siège de l’UNESCO à Paris, consacré à l’héritage universel de Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall.

« Nous nous sommes retrouvés pour tenir une assemblée générale pour renouveler les instances dirigeantes de Renndo. Vous le savez, après 26 ans d’existence, il était nécessaire de mettre en place une équipe dynamique pour permettre de mener à bien les projets de RENNDO sous l’égide de Thierno Nourou Tall. Aujourd’hui, cette assemblée générale a été couplée du symposium qui nous a permis de revenir sur les enseignements de El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Parce que le thème central retenu cette année, c’est: « l’actualité sur la pensée et l’œuvre de El Hadj Oumar Foutiyou entre spiritualité, culture, universalité et panafricanisme », a indiqué Oumar Barry, le président de l’association RENNDO Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

A cette occasion, le guide spirituel et moral de RENNDO, Thierno Nourou Tall, a demandé à l’éminent Professeur Mbaye Thiam de piloter le lancement d’un prochain colloque international qui se déroulera à Paris en 2026, sur la pensée et l’œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

« En préparation de cela et pour marquer la grande assemblée générale de RENNDO, que dirige Thierno Nourou Tall, nous avons mis en place, avec le bureau qu’il avait désigné, ce symposium sur les dimensions multiformes de la vie, de la pensée et de l’œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cheikhou Omar est comme un prédestiné né au Sénégal pour rayonner sur l’ensembe des pays de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique noire et de l’Universersel. Parce que tout dans le mythe, mais au-delà, l’histoire de sa trajectoire montre qu’il était venu pour participer à ce que j’ai appelé, de manière dynamique, une œuvre de transformation de portée sociétale. Cheikh Oumar est né dans un contexte où le colonialisme se préparait, où, malgré quelques foyers religieux extrêmement anciens dans l’ensemble du Sénégal, l’animisme et le paganisme étaient encore en vigueur. Donc, il est venu justement pour transformer tout cela dans le sens de la vivication du message du Prophète (Paix et salut sur lui), à travers la confrérie tijaniya dont Cheikh Ahmed Tidiane le fondateur lui a fait très tôt accéder au grade le plus élevé et surtout à la mission de propager la tijaniya et l’islam à travers l’Afrique de l’Ouest », a expliqué le Professeur, Mbaye Thiam, enseignant à l’école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Selon les différents intervenants, El Hadj Oumar Foutiyou Tall était un panafricaniste avant l’heure. L’homme avait reçu une idée extrêmement obsessionnelle de ce que Senghor appelera plus tard avec ses camarades, la négritude. En comparaison à Alexendre Legrand, il était un fin stratège qui a bâti sa saga sur un regroupement depuis les foutankés sur sa base naturelle jusqu’à Sokoto. Ce qui fait qu’aujourd’hui, tous les pays de l’Afrique de l’Ouest se réclament de l’héritage de El Hadj Oumar. Puisque, aussi pendant les 20 ans qu’il a séjournés en Arabie, entre Al Azar au Caire, la Mecque et Médine, il n’a cessé de démontrer que la race noire, la peau noire était au même titre que l’ensemble des autres couleurs assises autour de la possibilité d’accéder au savoir le plus élevé et aux pratiques sociales les plus évidentes en rapport avec les religions révélées. C’est pourquoi, il urge pour le Sénégal et l’ensemble des États de l’Ouest de s’approprier de ce leg pour occuper une place, et pas des moindres, dans la mondialisation.

Aly Saleh