Rebeuss: Guy Marius Sagna et Cie mettent fin à leur grève de la faim…

Guy Marius Sagna et ses codétenus ont décidé de mettre fin à leur grève de la faim. Placés sous mandat de dépôt, suite à leur manifestation devant les grilles du palais présidentiel pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité, Guy Marius Sagna et Cie avaient entamé une diète pour dénoncer leur arrestation qu’ils jugent arbitraires.

D’ailleurs, les avocats de la défense avaient fait une sortie, ce lundi, pour alerter sur la situation sanitaire des détenus. Ils ont été convaincus par Me Moussa Sarr, coordonnateur du pool d’avocats commis pour défendre leurs intérêts, pour mettre fin à leur grève. Ce dernier, joint au téléphone par e-media, a confirmé l’information. « Je viens de sortir de Rebeuss. J’ai rencontré le professeur Babacar Diop et les autres détenus. Ils ont décidé d’arrêter leur grève de la faim à partir de midi », a expliqué Me Moussa Sarr qui dit être mandaté par les cinq organisations auxquelles ces derniers appartiennent et par les membres de leurs familles. « Ce n’était pas facile de les convaincre mais, après des tours d’horloge de discussions, ils ont fini par abdiquer. Je viens d’obtenir leur accord », a ajouté l’avocat non sans renseigner qu’ils sont en train de travailler pour les faire sortir de prison.