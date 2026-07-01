Sénégal-Belgique : Union sacrée autour des Lions (Par Abdoulaye Fofana Seck)

En XVIème de finale, les Lions du Sénégal feront face à la Belgique lors d’une confrontation décisive. Un autre tournoi commence qui appelle l’oubli et le gommage des faiblesses et failles relevées pour remobiliser ce qui a toujours fait notre force et sédimenté le socle de respect du football sénégalais.

Le talent soutenu par la discipline, l’humilité, la solidarité et le patriotisme. L’endurance et le courage devant les défis nourris par le soutien de tout un peuple fidèle et galvanisateur des vertus sénégalaises de JOM, de Fayda et de Ngor.

Face à la Belgique le Sénégal devra compter sur ces valeurs et vertus, dans une union sacrée autour de ses fils, missionnés pour lever haut l’étendard national au son de l’hymne du lion rouge rugissant.

Confiants, sereins et humbles mais déterminés les lions du Sénégal joueront leur partition avec honneur. Sachant que tous les fils du pays et de la diaspora seront derrière eux.

Unis nous vaincrons.

Vive le Sénégal !

Vivent les Lions !

Abdoulaye Fofana Seck

Conseiller en communication et porte parole du président de la Fédération Sénégalaise de Football