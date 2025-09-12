Sénégal : Les avocats commis d’office au bord de la rupture après trois ans sans rémunération

Depuis plus de trois ans, les avocats commis d’office au Sénégal assurent la défense des justiciables sans percevoir le moindre paiement. En cause : la suspension par l’État du financement de l’assistance judiciaire. Une situation qui plonge la profession dans un profond malaise et menace de paralyser le système judiciaire.

Faute de rémunération, la motivation s’étiole. Certains dossiers sont expédiés, les audiences accusent des retards et les plaidoiries se réduisent parfois à de simples formalités. « J’ai financé de ma poche mes déplacements pour plaider », témoigne Me Baba Diop, qui reconnaît un sentiment de découragement généralisé.

Pourtant, la commission d’office constitue un droit constitutionnel pour tout accusé. Mais les arriérés dus par l’État avoisineraient aujourd’hui entre 2 et 2,5 milliards FCFA. Le bureau de l’assistance judiciaire, incapable de recruter suffisamment de volontaires, voit les juges d’instruction contraints de solliciter leurs propres réseaux afin d’obtenir la présence d’un avocat.

Face à l’urgence, l’Ordre des avocats a déjà mobilisé ses propres ressources pour maintenir le service, mais estime que la situation est devenue « intenable ». « L’assistance judiciaire est une obligation de l’État. Le désintérêt actuel est inacceptable », fustige Me Ousseynou Gaye.

De son côté, Me Adama Fall confirme qu’aucune dotation n’a été versée depuis trois ans, obligeant les avocats à poursuivre leur mission par « patriotisme ». Le bâtonnier, Me Aly Fall, affirme avoir multiplié les démarches auprès des autorités, qui se contentent de promesses non suivies d’effet.

Dans son édition du vendredi 12 septembre, L’Observateur rapporte que les avocats avertissent : si rien n’est fait, un blocage de la justice est à prévoir. Ils appellent les nouvelles autorités à respecter leurs engagements et à placer la justice au cœur de leurs priorités, condition essentielle, selon eux, au bon fonctionnement de la démocratie et de la gouvernance.