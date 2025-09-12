Un homme en fauteuil roulant tué à coup de machette…à Lyon

Les faits se sont déroulés mercredi soir rue Sergent Michel Berthet, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Vers 22H30, un homme en fauteuil roulant se trouvait au pied de son immeuble lorsqu’un individu, qui l’attendait, l’a frappé au cou avec une machette.

Alerté par les cris, un voisin est descendu et a pris en charge la victime qui gisait au milieu d’une mare de sang.

Malgré les tentatives de réanimation, cet homme de 46 ans est décédé sur place des suites de ses blessures.

Le gardien de l’immeuble était occupé ce jeudi matin à nettoyer le sang sur les vitres, la porte et toute l’entré du bâtiment.

« C’était une personne vulnérable, en fauteuil roulant, qui ne marche pas et un voisin sans problème qui ne parlait à personne » a déclaré une habitante de l’immeuble à l’AFP.

Quant au meurtrier, il a pris la fuite après l’agression et est activement recherché.

