Seydi Gassama : « Il n’y a pas de justice indépendante au Sénégal »

Seydi Gassama estime que la justice au Sénégal n’est pas indépendante même s’il y a, dans le corps de la magistrature, des magistrats indépendants. Selon le directeur exécutif d’Amnesty International section Sénégal, la Commission Nationale de Réforme des Institutions a fait en 2013 un diagnostic sans complaisance des maux de la justice et proposé des réformes.

« Tant que cet Etat continuera à se dire démocratique, les citoyens auront et exerceront leur droit de critiquer les institutions, y compris l’institution judiciaire, lorsque leur indépendance et leur impartialité sont en cause », a écrit Seydi Gassama sur Twitter. Le droit de l’hommiste de rajouter : « Il n’y a pas de justice indépendante au Sénégal, bien qu’il y ait, dans le corps de la magistrature, des magistrats indépendants. La Commission Nationale de Réforme des Institutions a fait en 2013 un diagnostic sans complaisance des maux de la justice et proposé des réformes. »

« Toutes les propositions de réforme qui pouvaient donner au pays une justice indépendante ont été rejetées par le Président Macky Sall. Le système qui permet à l’Exécutif d’avoir la haute main sur le pouvoir judiciaire a été préservé », a conclu M. Gassama.