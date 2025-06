Le coordonnateur de la brigade de surveillance municipale (BSM) de Touba, Modou Diop Diaobé, et ses agents Saliou Ndiaye et Dame Lam vont rester en prison. Le tribunal de grande instance de Diourbel a mis l’affaire en délibéré jusqu’au jeudi 26 juin. La demande de mise en liberté provisoire déposée par ses deux avocats Serigne Diongue et Assane D.Ndiaye a été rejetée par le président de séance, renseigne Seneweb. Le procureur Farba Ngom avait requis six mois de prison avec sursis.