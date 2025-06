Visas refusés aux Lionnes…la réaction du président de la Fédé de basket

Me Babacar Ndiaye minimise. Le président de la Fédération sénégalaise de basket considère que le refus de visa d’entrée aux États-Unis essuyé par les Lionnes ne cause pas de gros dommages à la préparation de la sélection nationale A en vue de l’Afrobasket féminin, prévu du 25 juillet-3 août. «Il s’agissait simplement de faire dix jours aux États-Unis», relativise Me Ndiaye dans des propos confiés à IGFM et repris par Enquête.

Le patron du basket sénégalais de reprendre : «Ce qu’il faut noter, c’est que l’ambassade n’a délivré de visa qu’à ceux qui en avaient déjà pour entrer aux États-Unis [deux joueuses et autant de techniciens, selon Record]. Ce sont des demandes de renouvellement. Les nouvelles demandes ont été rejetées, parmi lesquelles se trouvaient cinq joueuses qui sont actuellement à Dakar.»

Le stage devait se dérouler aux États-Unis avec l’ensemble des Lionnes retenues par le sélectionneur national, l’Américain Otis Hughley. Avec le refus de visa, deux options se présentent : soit les onze joueuses déjà présentes au pays de l’Oncle Sam [grâce à un titre de séjour ou un passeport français] suivent la préparation sur place avec leur coach avant de rejoindre Dakar, le 3 juillet prochain, pour retrouver et leurs cinq coéquipières bloquées par l’ambassade américaine. Ou bien, tout le monde se retrouve dans la capitale sénégalaise pour la préparation.

«En tout état de cause, la Fédération validera la proposition technique qui sera faite par l’entraîneur», informe Me Ndiaye repris par Seneweb.