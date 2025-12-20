Tournée économique : Le Président Diomaye est en Casamance

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce jour à l’aéroport de Cap Skirring, marquant le lancement officiel d’une tournée économique dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Prévue du 20 au 25 décembre, cette visite de terrain s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des politiques publiques axées sur le développement territorial équilibré.

Au cours de cette tournée, le Chef de l’État prévoit de rencontrer les acteurs économiques locaux, les autorités administratives et territoriales, ainsi que les populations des différentes localités visitées. Ces échanges visent à dresser un état des lieux précis des potentialités économiques des territoires, à identifier les contraintes structurelles qui freinent leur essor et à recueillir les attentes des populations afin d’y apporter des réponses concrètes et adaptées.

L’agenda présidentiel comprend notamment des visites de projets structurants, des rencontres avec les opérateurs des secteurs clés, agriculture, pêche, tourisme et PME, ainsi que des séances de travail avec les collectivités territoriales. L’objectif est d’évaluer l’impact des initiatives en cours et d’impulser de nouvelles actions susceptibles de renforcer l’économie régionale et la création d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes.

À travers cette immersion de terrain, le Président de la République réaffirme sa volonté de promouvoir un développement inclusif et durable, fondé sur la valorisation des ressources locales et le renforcement des chaînes de valeur régionales. Cette démarche s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de la Vision Sénégal 2050, qui place l’équité territoriale et la transformation économique au cœur de l’action publique.