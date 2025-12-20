Nicolas Bassène au président : «La Casamance doit reverdir excellence»

LA CASAMANCE DOIT REVERDIR, EXCELLENCE

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre du suivi des politiques publiques et vise à s’enquérir de l’état d’avancement des projets structurants, tout en échangeant avec les acteurs économiques et les populations locales sur les enjeux de développement de la région, dixit la Présidence. (Source : https://www.presidence.sn/fr/actualites/tournee-economique-en-casamance ). Dans un contexte politique « conflictuel » avec son Premier Ministre Sonko, le Président a choisi sa visite « économique ». Que nous réserve cette tournée officielle : politique ou économique ? Tout en espérant que cette tournée soit utile, en notre qualité de citoyen de la Casamance voici nos attentes lors de cette visite.

Excellence, la Casamance doit reverdir

Pour que la Casamance puisse reverdir durablement, nous attendons de vous Excellence, lors de cette tournée, plus d’actes forts, courageux et utiles que de forts discours politiciens et des promesses miroitantes. Une matérialisation et une concrétisation sur le terrain voilà ce en quoi nous vous attendons.

Excellence, La Casamance doit reverdir

Pour que la Casamance puisse reverdir durablement il faut nécessairement le retour définitif de la PAIX d’abord. Pour se faire, il est sine qua non d’apaiser par la levée des mandats d’arrêt tel une épée Damoclès pèse sur la tête de certains leaders ou des combattants par une loi d’amnistie comme l’avait réussi le président Diouf en 1991 (Loi de 1991 (n° 91-40) : Amnistie de plein droit pour crimes et délits commis entre août 1987 et juin 1991 en relation avec les événements de Casamance, y compris des crimes contre l’État). Ceci aura un impact positif et permettrait de discuter directement avec les leaders sans intermédiaire, de faciliter la démobilisation des combattants et leur réinsertion dans des activités de production durable pour venir à bout à ce conflit.

Excellence, la Casamance doit reverdir

Le reverdissement de la Casamance passera par la résolution des préoccupations humaines : le renforcement de l’accompagnement du retour au bercail. Certes « le plan Diomaye pour la Casamance » a permis déjà de réinstaller plus de 6 700 ménages dans 103 villages pour une enveloppe estimée à de plus de 53 milliards de FCFA permettant de soutenir la reconstruction de ces zones que nous magnifions et saluons mais les défis demeurent encore légions.

Excellence, la Casamance doit reverdir

Développer la Casamance sera tributaire d’une politique économique affirmée portée par une volonté politique orientée développement pour la transformation systémique. À cet effet, nous magnifions encore le projet de l’Agropôle Sud, hérité du régime précédent, force motrice de développement et d’industrialisation régionale à travers notamment l’amélioration de la valeur ajoutée agricole. Ce projet industriel majeur vise à transformer la production locale (mangues, noix de cajou) tout en intégrant des pratiques durables pour les 65 000 ménages bénéficiaires.

Excellence, la Casamance doit reverdir

La Casamance est une destination à fort potentiel qui devait aspirer légitimement à être un pilier du tourisme sénégalais. Faire de cette localité un hub touristique est bien possible grâce à sa richesse naturelle, à sa richesse culturelle diversifiée et la multiplicité des activités qu’offre cette région. Cependant, cela ne pourra être possible qu’avec une véritable volonté politique en renforçant les infrastructures d’accueil, et, dès la conception des projets se concentrer sur un développement touristique durable et intégré, prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux.

Excellence, la Casamance doit reverdir

Reverdir la Casamance c’est la doter d’infrastructures routières de qualité, de faciliter la mobilité des biens et services et d’assurer l’interconnectivité entre région. Cela permettra de desservir des communes à forte potentialités telle que Boutoupa Camaracounda et Niassya.

Excellence la Casamance doit reverdir

La Casamance regorge de ressources naturelles pour l’agriculture, mais ce potentiel nécessite des investissements et des stratégies portés par une ambition politique réelle pour transformer ces atouts en prospérité durable. Cependant, bien qu’ayant des atouts, la Casamance croule sous le poids de la salinité de ses sols, une insuffisance d’unité de transformation et une faible structuration des filières.

Que manque-t-il à la Casamance pour se développer si ce n’est qu’un manque de volonté politique courageuse, de nos dirigeants, orienté actes et matérialisé sur le terrain. Il faut de la volonté, du courage et une vision de développement loin des citadelles de la tromperie, de la politique politicienne et des promesses creuses qui non que de portée électoraliste.

Excellence, la Casamance doit se reverdir, vous pouvez le faire.

Nicolas Silandibithe Bassène

Citoyen de la Casamance