Kolda : Une convoyeuse de drogue arrêtée

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kolda, rattachée à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé au déferrement d’une femme impliquée dans un trafic international de drogues, à la suite d’une importante saisie de produits psychotropes et de chanvre indien.

L’opération a démarré au poste frontalier de Kalifourou, lors d’un contrôle de routine effectué par les agents de la Brigade commerciale des Douanes sur un véhicule de transport de marque Rexton. Au cours de la fouille, les douaniers ont repéré trois tubes de fer suspects dissimulés dans l’habitacle. Le poids anormal des tubes et le bruit d’objets mobiles à l’intérieur ont éveillé les soupçons des agents, qui ont décidé de les ouvrir.

À l’intérieur, ils ont découvert 200 plaquettes de Tapentadol, soit 2 000 comprimés, ainsi que huit seringues, soigneusement cachées. Interrogé, le chauffeur du véhicule a déclaré que ces objets lui avaient été confiés par un intermédiaire, tout en précisant être en contact direct avec la propriétaire de la marchandise.

Sous la coordination des forces de sécurité, un rendez-vous a été fixé au garage de Manda Douane. Pensant récupérer ses colis après le point de contrôle, la propriétaire s’est présentée sur les lieux. Elle a été immédiatement interpellée par des agents en civil, après avoir reconnu être la détentrice des tubes saisis.

Transférée à la BRS de Kolda pour la poursuite des investigations, la suspecte a vu l’ensemble de ses bagages minutieusement inspecté par les enquêteurs de l’OCRTIS. Leur attention a été attirée par un extincteur présentant des traces de soudure récente et un polissage suspect à sa base. L’ouverture forcée de l’appareil a permis de mettre au jour une seconde cache, dans laquelle étaient dissimulés 2 kilogrammes de chanvre indien.

Lors de son audition, la mise en cause a reconnu les faits, indiquant que la drogue était destinée au marché de Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour trafic international de drogue et de produits psychotropes.

L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les fournisseurs et complices impliqués, notamment dans le pays frontalier d’où provenait la marchandise.