Une mère tue son enfant de 11 ans à l’arme blanche… à Lyon

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le 8ème arrondissement de Lyon.

Vers 3H00 du matin, un enfant, âgé de 11 ans, se trouvait dans son appartement près de l’avenue Jean-Mermoz lorsqu’il a été tué à l’arme blanche.

C’est la mère du garçon qui a donné l’alerte vers 6H00 du matin.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime.

La maman a été interpellée et placée en garde à vue.

Selon Le Progrès, elle souffrirait de troubles psychiatriques et l’enfant était en situation de handicap.

Source : F D