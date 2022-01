Togo : un élève exclu de tous les établissements scolaires

L’élève s’appelle Pipoka komla Justin Mawunyo et étudier à Lomé n’est plus possible pour lui depuis le 31 décembre 2021. Dans un communiqué, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire, technique et de l’Artisanat l’a exclu de tous les établissements scolaires, publics comme privés de la région éducative de grand Lomé.

« L’élève Pipoka komla Justin Mawunyo (né le 1 juin 2004 à Agou-Nyogbo) de la classe de seconde 2nd A4 au lycée Adidogomé 2 (…), inscrit sous le numéro matricule 8724, est exclu de tous les établissements scolaires, publics comme privés de la région éducative de grand Lomé à compter du 2ème trimestre de l’année scolaire 2021-2022; mention en sera faite sur son bulletin de notes » peut-on lire dans le communiqué signé par le ministre Dodzi Komlan Kokoroko.

Les raisons de cette exclusion n’ont pas été explicitement détaillées, mais si l’on se fie au communiqué, l’élève aurait été auteur de faits graves. Il aurait exercé des actes de violences sur le surveillant de son établissement et une autre élève…

Le ministre Kokoroko apporte des changements

Si de nos jours, les bourdes commises par les élèves deviennent ont le vent en poupe dans les établissements scolaires des pays de l’Afrique de l’Ouest, le Togo a trouvé la personne adéquate pour purifier et rendre rigoureux son secteur éducatif. Cette exclusion prononcée par le ministre Kokoroko illustre sa volonté réformiste dont il s’est armé avant de prendre les rênes du ministre de l’enseignement primaire, secondaire, technique et de l’Artisanat (MEPSTA)…Lire la suite ici