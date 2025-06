Un Hommage du Cœur, pour Toutes et Tous (Par TALLA SYLLA)

Chers amis, chères familles, vous qui êtes réunis ici aujourd’hui, vous qui portez dans vos cœurs le poids de l’absence et la lumière du souvenir. En ce moment de recueillement, alors que les paroles sacrées résonnent pour notre chère Yaay Cathy Diop, je sens vibrer en chacun de nous une mémoire collective, celle de toutes celles et de tous ceux qui nous ont quittés. Yaay Cathy, femme de foi et de dévouement, pilier de sa famille, a façonné des générations par sa sagesse et sa piété. Sa vie est un exemple, un héritage précieux qu’elle nous laisse.

Et en pensant à elle, mon cœur, comme le vôtre, se tourne vers d’autres étoiles qui brillent désormais au firmament. Des âmes exceptionnelles qui ont marqué nos vies de leur empreinte indélébile.

Je pense à Baay Mor Sarr, avec qui j’ai eu la chance de prouver que l’amour et la solidarité peuvent terrasser les préjugés les plus tenaces. Son souvenir est celui d’une force tranquille et d’une loyauté inébranlable.

Je pense à tante Oumy Sow, la « grande royale de Colobane », une femme d’une grandeur d’âme inégalée, la synthèse de toutes ces femmes mémorables qui ont façonné notre histoire, par leur sagesse, leur dignité et leur force.

Je pense à Abdoulaye Diao dit Baba, notre grand frère, connu pour sa générosité sans limite, mais dont la plus grande qualité, paradoxalement, était son humilité profonde. Une leçon de vie pour nous tous.

Je pense à Yacine Ndoye, ma grande sœur et confidente, dont la bienveillance et l’écoute étaient un réconfort constant. Son absence est un vide, mais son souvenir est une chaleur qui demeure.

Je pense à Mangom Ndiaye, le fidèle compagnon, le véridique, dont l’intégrité et la constance étaient un phare dans nos vies.

Je pense à Abdou Ndukur Ndao, le scientifique à l’esprit brillant, qui a su conquérir des mondes, même au-delà des nôtres, avec sa soif de connaissance et sa curiosité insatiable.

Je pense à Seydou Mamadou Diarrah dit Totoh, le Sénégalais de cœur et d’esprit né au Mali, un véritable Africain, dont la fraternité et l’ouverture d’esprit ne connaissaient pas de frontières.

Je pense à Idrissa Ndiaye dit Chaka, le guerrier des années de braises, dont le courage et la détermination ont marqué une époque et continuent de nous inspirer face à l’adversité.

Et comment ne pas citer Safiatou Diouf, la militante infatigable, un véritable symbole d’honnêteté et d’engagement. Son intégrité et sa droiture sont un exemple pour tous ceux qui croient en un monde plus juste.

Dans notre culture, on hésite à énumérer de peur d’oublier. Mais mon cœur, et je sais le vôtre aussi, s’est acquitté de cette tâche mieux que ma plume ne l’aurait fait. Chacun de ces noms résonne en nous comme une mélodie, un souvenir précieux, une présence qui ne s’éteint jamais.

Ces êtres chers, partis « tutoyer l’éternité », ne sont pas perdus. Ils vivent en nous, dans les rires partagés, les valeurs qu’ils nous ont transmises, les leçons qu’ils nous ont enseignées. Ils sont les étoiles qui guident nos pas, les murmures du vent qui nous rappellent leur amour infini.

Que cet hommage soit une prière, un baume sur nos cœurs endeuillés, et surtout, une célébration de vies exceptionnelles qui continueront d’éclairer notre chemin. Ils sont partis trop tôt, peut-être, mais leur héritage est éternel.

Talla Sylla