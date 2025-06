VivaTech 2025 : Quand la DER/FJ fait rayonner l’innovation sénégalaise (Par Cheikh Mbacké SENE)

Le Sénégal a fait une entrée remarquée à VivaTech 2025, le plus grand salon européen dédié à l’innovation technologique. En première ligne : la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), porteuse d’une vision audacieuse, inclusive et résolument tournée vers l’avenir. Sa participation dynamique et engagée a été couronnée de succès, marquant un tournant décisif pour l’écosystème entrepreneurial sénégalais.

Un État stratège au service de l’innovation

À travers la DER/FJ, l’État sénégalais assume un rôle de catalyseur de l’écosystème entrepreneurial. À VivaTech, cela s’est traduit par une présence structurée, offensive et cohérente. Le stand du Sénégal n’était pas seulement un espace d’exposition : c’était un hub d’intelligence collective où se sont rencontrés talents africains, investisseurs internationaux, bailleurs publics, et acteurs privés.

En quelques jours, la DER/FJ a enchaîné panels de haut niveau, rendez-vous B2B, pitchs de startups, et signatures de protocoles de collaboration. Objectif : ouvrir les bonnes portes aux porteurs de projets sénégalais et construire des ponts durables avec les grands acteurs de l’innovation mondiale.

Des startups sénégalaises à la conquête du monde

Le plus grand mérite de cette participation revient peut-être aux jeunes entreprises sénégalaises emmenées par la DER/FJ. Issues des domaines de la fintech, de l’agritech, de l’edtech ou encore de la healthtech, ces startups ont su capter l’attention de partenaires internationaux par leur inventivité, leur impact social et leur ambition sans complexe.

Certaines sont revenues avec des contrats en cours de négociation, d’autres avec des perspectives de levées de fonds ou d’accélération à l’échelle continentale. Mais toutes ont gagné en crédibilité, en réseau, et surtout en confiance. VivaTech fut pour elles un baptême du feu à l’international — et le signal d’un changement d’échelle désormais possible.

La DER/FJ, un acteur qui compte dans l’architecture de l’innovation

Ce que cette participation a révélé, c’est la montée en puissance d’une institution qui s’est imposée en quelques années comme un acteur central de la transformation entrepreneuriale au Sénégal. À VivaTech, la DER/FJ a présenté un modèle intégré d’intervention, alliant financement, accompagnement, mise en réseau et internationalisation. Ce modèle séduit, car il est lisible, orienté résultats et fondé sur une logique de partenariat public-privé.

Nous ne pouvons passer sous silence l’engagement exemplaire du Dr Aissatou Mbodji, Déléguée générale de la DER/FJ, dont la vision stratégique, la détermination et le leadership ont été des moteurs essentiels dans la dynamisation des startups sénégalaises innovantes. Son action incarne la volonté d’un Sénégal moderne, ambitieux et résolument tourné vers l’innovation.

Au-delà du salon, cette présence à Paris est un signal politique fort. Elle affirme que le Sénégal veut compter dans la nouvelle cartographie mondiale de l’innovation, et qu’il s’en donne les moyens, à travers un leadership assumé, des dispositifs agiles, et une génération entrepreneuriale qui n’a plus peur de la compétition mondiale.

Ouvrir une nouvelle ère : celle de l’innovation souveraine et connectée

VivaTech 2025 restera un jalon important dans le parcours de la DER/FJ. Non comme un aboutissement, mais comme une rampe de lancement. L’avenir est à la construction d’un écosystème technologique souverain, interconnecté et porté par une jeunesse ambitieuse. Il est temps que le récit africain de l’innovation soit écrit par ses propres acteurs. Et à VivaTech, le Sénégal a montré qu’il était prêt à en écrire quelques-unes des plus belles pages.

Par Cheikh Mbacké SENE