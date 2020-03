Urgence sociale pour les femmes…Lass Badiane interpelle Macky

La précarité menstruelle touche aujourd’hui un grand nombre de

Femmes(femmes rurales, au foyer, sans abri , étudiantes…) qui ne sont pas en mesure de

payer pour des protections périodiques, des produits pourtant

indispensables et irremplaçables.

En moyenne, la dépense annuelle pour ces produits est estimée à environ

50.000FCFA en incluant d’autres achats annexes mais tout aussi nécessaires (médicaments contre les règles douloureuses et sous-vêtements qui doivent être remplacés en cas de fuite inopinée, par exemple).

Ces dépenses peuvent varier selon l’abondance des règles, et les produits

utilisés mais elles représentent un coût réel et difficilement compressible.

Il ne s’agit donc pas seulement de rendre accessibles ces produits aux plus

démunies, mais de justice sociale pour que toutes puissent avoir des produits de bonne

qualité et sains. Naître femme ne doit pas être une charge pesant

sur les individus, mais un état de fait que la société organise collectivement

afin d’émanciper les individus des contraintes biologiques devenues des

contraintes sociales. Même si on ne peut pas distribuer gratuitement dans les toutes

universités et/ou écoles des protections hygiéniques aux étudiantes et/élèves qui n’ont

pas les moyens de s’en acheter. Certaines femmes (surtout dans le monde rural) sont

obligées de bricoler leurs protections avec des mouchoirs ou de vieux vêtements.

D’autres ne changent pas leurs protections assez souvent faute d’avoir pu en acheter

suffisamment.

Pourquoi ne pas les subventionner ?

Véritable mesure d’urgence sociale, cette subvention serait également une

mesure sanitaire, car ces produits ne sont pas réglementés sur leur composition :

les fabricants font au moins cher, et rien n’interdit les produits nocifs. Tout le monde a

constaté la floraison de serviettes « non hygiéniques » vendues dans notre marché

relativement au pouvoir d’achat très faible des femmes.

Le gouvernement doit veiller scrupuleusement à la bonne qualité de ces produits qui

peuvent créer des maladies et des conséquences désastreuses aux femmes.

Dans le programme du candidat Macky SALL parmi ses 5 grandes initiatives

nationales y figure LE PSE VERT. Donc il peut proposer un projet de loi dans ce sens

afin de matérialiser un de ses engagements. Le projet

de loi imposerait aux importateurs des normes, prévoirait des contrôles et des sanctions

en cas de manquement.

Il serait également une mesure écologique, car nombre de produits vendus ne sont pas re

cyclables(le programme zéro déchet est aussi un des programmes sectoriels du

candidat Macky SALL).

Pour toutes ces raisons, l’acquisition des protections menstruelles féminines doit être

prise en charge par la Couverture Maladie Universelle (CMU).

Protéger nos Femmes, c’est notre devoir mais surtout c’est leur Droit !

LASS BADIANE PRESIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM