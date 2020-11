Voici les vrais opposants à Macky Sall…Ils n’ont peur de rien

L’opposition la plus crédible au Sénégal est constituée de d’opposants radicaux qui n’ont peur de rien

Ousmane Sonko et Barthélémy Dias : Les vrais opposants de Macky Sall

Que reste-t-il de l’opposition au Sénégal ? Pratiquement, plus rien. L’opposition la plus crédible au Sénégal est constituée d’opposants radicaux qui n’ont peur de rien, à savoir Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Karim Wade ne peut être considéré comme un opposant crédible. Il est l’opposant le plus peureux du Sénégal qui a préféré s’exiler au Qatar, plutôt que de rester ici pour affronter Macky Sall. Du reste, il ne se considère pas comme un « vrai » Sénégalais.

Le père de Karim Wade, Me Abdoulaye Wade n’est pas en mesure de s’opposer. A son âge, Abdoulaye Wade n’a plus cette fougue des années florissantes du Sopi. Cette fougue qui faisait drainer les foules derrière lui. Sans Me Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais (PDS) devient une coquille vide. Personne ne peut compter sur Karim Wade.

Quant à Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar. Il n’est plus ce qu’il était. L’homme a perdu son engagement d’avant depuis qu’il est sorti de prison. Khalifa Sall se tait, alors que les Sénégalais l’attendent pour s’exprimer sur des sujets de l’actualité nationale. Actuellement, c’est un de ses lieutenants, Barthélémy Dias qui garde toujours sa même détermination, son engagement à affronter le régime de Macky Sall.

Barthélémy Dias est au front partout. Tout comme Ousmane Sonko qui s’est toujours montré radical vis-à-vis du pouvoir. En réalité, Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, hier comme aujourd’hui sont les seuls opposants. Si ce n’étaient ces deux, Macky Sall allait pouvoir dormir tranquille. Personne n’allait troubler son sommeil.

La rédaction de Xibaaru