Ce prophète guérit la covid-19 par…satellite

De nombreux patients atteints de la covid-19 guéris par l’homme de Dieu TB Joshua. Même l’Organisation mondiale de la santé a publiquement reconnu et salué le bon travail qu’il accomplit.

Les médecins qui les soignent dans les centres et les patients eux-mêmes en témoignent. Si le coronavirus pouvait être vaincu par la prière, Femi Fani-Kayode y croit fermement. Dans une publication sur les réseaux sociaux l’ancien ministre nigérian de l’aviation a déclaré avoir vu des vidéos du fondateur de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN) Prophet Temitope Balogun Joshua guérissant des milliers de patients atteint du COVID-19 via satellite.

« J’ai regardé avec étonnement comment Dieu a guéri des milliers de personnes de 43 nations par des prières par satellite sur Emmanuel TV par le prophète TB Joshua au cours du dernier mois. Le satellite était connecté aux centres d’isolement COVID-19 dans ces pays et après les prières, les patients ont été guéris », a écrit Femi Kayode sur son compte instagram.

En juillet dernier, le prophète Temitope Balogun Joshua avait appelé les gouvernements de Lagos et les organismes internationaux à laisser les patients atteints de coronavirus dans des centres d’isolement suivre sa chaîne Emmanuel TV afin qu’ils reçoivent la guérison divine.

« Les médecins qui les soignent dans les centres et les patients eux-mêmes en témoignent. Même l’Organisation mondiale de la santé a publiquement reconnu et salué le bon travail qu’il accomplit et TB lui-même a déclaré que les prières devaient être associées à la prise des médicaments nécessaires et que tous les protocoles COVID devaient être observés et strictement respectés. Il a dit que le médical et le spirituel doivent aller de pair », a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, le prophète Temitope Balogun Joshua a révélé quand le COVID-19 cesserait de faire des ravages dans le monde. Dans un post sur les réseaux sociaux, le prédicateur avait prophétisé qu’il y aurait des averses de pluie à travers le pays qui effaceraient la peur de l’inconnu. Dans son message, il a confié que le Seigneur lui avait révélé qu’il y aurait des précipitations qui finiraient par balayer l’épidémie de la surface de terre.