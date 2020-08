Covid-19 : Les ministres de Macky pleurent…les milliardaires aussi

La pandémie de la Covid-19 a fermé les frontières de plusieurs pays…finis les défilés des ministres du gouvernement et des fortunés du pays sur les Champs Elysées en France. Ils souffrent énormément de leurs confinements et ont peur de faire partie de la liste macabre de personnalités qui continue de s’allonger.

Les conséquences de la crise liée à la covid-19 sont multiples. Avant la crise, la fermeture des frontières, nos autorités étaient constamment entre deux avions. Le moindre ennui sanitaire était l’occasion pour des autorités de prendre l’avion et d’aller se faire soigner en France. C’est en Europe qu’elles faisaient leurs bilans sanitaires ou se rendaient pour se « saper ». Les Champs Elysées étaient devenus un lieu privilégié de ces autorités où elles aimaient se montrer et se prendre en photos une fois qu’elles se rendaient en France.

La covid-19 ferme tout

La fermeture des frontières avec l’Europe fait pleurer comme des bambins des ministres de la République, des directeurs généraux ainsi que des milliardaires amateurs de lucre, de luxe, d’apparat à travers leurs nombreux voyages de prestige. Des voyages, surtout pour ces ministres et directeurs généraux qui se font sur le dos du contribuable, et qui ne rapportent rien à la nation. Aujourd’hui, ils ne peuvent plus voyager à cause de la Covid-19.

Certainement parmi eux sont aujourd’hui pressés par la réouverture des frontières. Affolés qu’ils sont par le nombre de morts en en ce moment au Sénégal. Comme si, c’est en voyageant, en se rendant auprès des structures sanitaires en France pour leur bilan qu’ils pourront ainsi s’échapper de la mort. Voilà pourquoi, ils se mettent tous à maudire la covid-19. Thiey Corona mo bari doolé.

Pourtant, le fait d’être cloués ici au Sénégal et d’être privés de leurs voyages de prestige, devaient inciter certains ministres au travail. En effet, l’occasion se trouve propice pour eux de se concentrer sur de nombreux dossiers en souffrance dans les tiroirs de leurs bureaux pour le plus grand préjudice des Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru