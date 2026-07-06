Coalition Diomaye Président : Les maires dénoncent des « tentatives de manipulation » de l’APR

Les maires de la Coalition Diomaye Président montent au créneau après les réactions suscitées par l’audience que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, leur a accordée le 3 juillet. Dans un communiqué signé par Samba Sall, chargé de la communication de la Coordination nationale des élus de la coalition, ils rejettent les accusations d’enrôlement formulées par des responsables de l’Alliance pour la République (APR).

Les élus dénoncent « avec fermeté les tentatives de manipulation de l’opinion de certains responsables de l’Alliance pour la République (APR) » intervenues après cette rencontre avec le chef de l’État. Ils estiment que les accusations portées contre eux sont infondées. « Les accusations d’enrôlement sont sans fondement. Les maires présents ont participé librement, en toute responsabilité, et assument pleinement leur engagement politique », affirment-ils.

Selon le communiqué, « l’audience du 3 juillet 2026 a consacré une adhésion forte des maires à la dynamique de la Coalition Diomaye Président ». Les élus indiquent avoir réaffirmé, au cours des échanges avec le président de la République, leur volonté de l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet politique.

« Dans un climat de confiance et de respect, le Président de la République a échangé avec les élus, qui ont réaffirmé leur volonté de l’accompagner dans la réalisation de son projet pour le Sénégal », souligne le texte, précisant que les maires empêchés « demeurent tout aussi engagés ».

Les signataires annoncent également leur implication dans la future formation politique du chef de l’État. « Les élus de la Coalition réaffirment leur disponibilité à participer à la structuration et à l’implantation de la future formation politique du Président de la République sur toute l’étendue du territoire », indiquent-ils, estimant qu’« aucune campagne de désinformation ni aucune tentative de déstabilisation ne remettra en cause cette dynamique ».

Les maires lancent un appel au responsable de l’APR, Abdou Mbow, et aux dirigeants de ce parti. « Nous appelons enfin Monsieur Abdou Mbow et les responsables de l’APR à respecter le libre choix des maires », écrivent-ils, avant de conclure que « leur adhésion à la Coalition Diomaye Président est libre, assumée et irréversible ».